По прогнозу Натальи Диденко, 14 марта в Украине будет ветрено.

Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения, только ночью на Волыни, Ривненщине, а вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

"Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно!"- предупредила синоптик.

По ее словам, температура воздуха порадует украинцев. Во вторник, по ее данным, предполагается в течение дня +10...+15 градусов, в западных областях воздух прогреется до +12...+18 градусов. Чуть свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов.

"В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до великолепных +12... +13 градусов. Выходите греться", - порадовала синоптик.

Однако, по ее словам, завтра в столице ожидается сильный ветер: "может гонять пыль, легкие предметы, гнуть тополя и качать плохо закрепленные билборды", - отметила она.

В Украину идет потепление

По прогнозу Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются температурные колебания и периодические осадки, но все равно будет довольно тепло.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в ближайшие дни сохранится аномальное тепло, а температурный фон будет на 5-10 градусов выше нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: