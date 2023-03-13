Также всю неделю в Украине ожидаются температурные колебания, а на западе страны периодически будет выпадать мокрый снег.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной, но теплой. Местами столбики термометров будут подниматься до приятных +10°...+15°. Всю неделю ожидаются температурные колебания, которые заметнее всего будут на западе страны. Также в западных областях ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с сухой, но не очень теплой погоды. Лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура поднимется до +10°...+13°. На остальной же территории страны столбики термометров покажут +3°...+9°.

Во вторник, 14 марта, в Украине резко потеплеет. Особенно это будет ощущаться в западных областях, где столбики термометров подскочат до +10°...+15°. На остальной территории также температура повысится до +7°...+12°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

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В середине месяца, 15 марта, на западе Украины начнутся дожди и мокрый снег, а температура резко упадет до +6°...+9°. Дожди также ожидаются на востоке Украины. Температура в большинстве областей будет в пределах +7°...+11°, на юге местами потеплеет до +13°.

16 марта температурные контрасты в Украине усугубятся. На западе и севере столбики термометров покажут +5°...+7°, в большинстве центральных областей будет +8°...+13°, на юге ожидается +11°...+14°, а на востоке температура поднимется до +10°...+15°.

В большинстве западных областей ожидаются дожди и мокрый снег, а в северных и местами в центральных областях пройдут небольшие дожди.

Перед выходными, 17 марта, осадки практически покинут территории Украины, лишь на востоке вероятны дожди. Температурные контрасты сгладятся. В большинстве областей будет +6°...+9°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +9°...+12°.

На выходных, 18 и 19 марта, температура в Украине вновь повысится. К концу недели практически по всей стране будет +10°...+14°, лишь на северо-востоке столбики термометров покажут +7°...+9°. Без существенных осадков - по всей стране будет царить облачная погода с прояснениями.

Народный прогноз на неделю

13 марта - если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует приближение тепла.

14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

17 марта - если облаков нет, а звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

18 марта - если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

19 марта - если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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