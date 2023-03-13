Кое-где в ближайшие 7 дней ожидаются осадки, а на западе страны даже сформируется снежный покров.

На этой неделе погода в Украине будет аномально теплой, с периодическими осадками в виде дождей и снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"В Украине сохранится аномально теплая погода, порой с дождями, а на западе страны в отдельные дни пройдут снегопады и сформируется временный снежный покров", - отметил синоптик.

Он пояснил, что за счет активного поступления воздушных масс средиземноморского происхождения, температурный фон в Украине ожидается выше нормы на 5-10 °C.

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В начале недели под влиянием антициклона и его гребня осадков не предвидится, говорит синоптик, однако уже со среды за счет падения атмосферного давления и преобразования барического поля, активизируются атмосферные фронты и циклоническая деятельность, что повлечет дожди на Левобережье, в западной части возможен снег и мокрый снег.

Под конец второй декады марта количество осадков уменьшится, прогнозирует Игорь Кибальчич. "При этом температурный фон снизится на несколько градусов, особенно на Правобережье страны", - отметил он.

В Украину мчится потепление - что прогнозируют

На днях в Украине должно потеплеть. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. В частности, по ее данным, уже во вторник, 14 марта, в западных областях ожидается до +15...+17 градусов.

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