Понедельник, 13 марта, в Киеве будет пасмурно, но существенных осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура в течение дня в столице максимально поднимется до +6°. Утром будет солнечно, а затем небо покроют тучи. Без осадков.
Ветер будет преимущественно юго-западный, а его скорость составит 2 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-750 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня - прогноз по городам Украины
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.
В Тернополе 13 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
В Виннице сегодня будет 0°...+7°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +6°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.
В Одессе 13 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +9°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.