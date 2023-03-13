Температура в столице поднимется до +6°.

Понедельник, 13 марта, в Киеве будет пасмурно, но существенных осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура в течение дня в столице максимально поднимется до +6°. Утром будет солнечно, а затем небо покроют тучи. Без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западный, а его скорость составит 2 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода на сегодня - прогноз по городам Украины

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 13 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Виннице сегодня будет 0°...+7°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 13 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +9°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.

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