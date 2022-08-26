В субботу, 27 августа, в Украине ожидается жаркая погода, однако местами пройдут дожди и грозы.

На выходных в Украине еще будет жара, однако в субботу в некоторых областях пройдут дожди и грозы.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 27 августа в Украине ожидается +28...+33 градуса. Чуть ниже температура будет на Ривненщине и Житомирщине, +24...+28 градусов.

"Дожди с грозами завтра пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины", - спрогнозировала синоптик.

По ее словам, на востоке и юго-востоке останется сильный ветер.

Напомним, жара, которая в последнее время охватила всю территории Украины, продлится почти до конца лета. Снижение температура ожидается в конце августа - в начале сентября.

Так, по ее прогнозу, 28 августа, в воскресенье, в Киеве идут грозовые дожди. "А с 31 августа, 1-2 сентября жара ощутимо спадет в большинстве областей Украины", - сказала синоптик.

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