На выходных в Украине еще будет жара, однако в субботу в некоторых областях пройдут дожди и грозы.
Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, 27 августа в Украине ожидается +28...+33 градуса. Чуть ниже температура будет на Ривненщине и Житомирщине, +24...+28 градусов.
"Дожди с грозами завтра пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины", - спрогнозировала синоптик.
По ее словам, на востоке и юго-востоке останется сильный ветер.
Напомним, жара, которая в последнее время охватила всю территории Украины, продлится почти до конца лета. Снижение температура ожидается в конце августа - в начале сентября.
Так, по ее прогнозу, 28 августа, в воскресенье, в Киеве идут грозовые дожди. "А с 31 августа, 1-2 сентября жара ощутимо спадет в большинстве областей Украины", - сказала синоптик.