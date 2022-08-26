В ближайшие выходные в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

В последние выходные лета-2022 в Украине будет жарко. 27 и 28 августа по всей стране ожидается от +27° до +34°, лишь в воскресенье на крайнем севере температура снизится до +25°. Без существенных осадков, только 28 августа в некоторых центральных, а также Сумской областях ожидаются небольшие дожди с грозами. Однако осадки никак не повлияют на температуру.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +21°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем - до +29°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+28°. В воскресенье температура будет +15°...+29°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +21°...+33°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +31°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+32°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье температура составит +20°...+30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+29°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+29°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +22°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +21°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +26°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +13°...+30°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +15°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +29°. В воскресенье - практически безоблачно, +15°...+29°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+33°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +20°...+32°.

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