27 июля в большинстве областей ожидается комфортная температура.

В среду, 27 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура, лишь на юге и местами в центре будет жара до +32°. На западе, востоке, а также местами в центральных и северных областях пройдут небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.

В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, легкий дождь.

В Одессе 27 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +16°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

Народные приметы на 27 июля

27 июля - день Акилы. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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