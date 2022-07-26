В среду, 27 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура, лишь на юге и местами в центре будет жара до +32°. На западе, востоке, а также местами в центральных и северных областях пройдут небольшие дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.
- В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, легкий дождь.
- В Одессе 27 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +16°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+28°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
Народные приметы на 27 июля
27 июля - день Акилы. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.