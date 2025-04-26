На почве будет до -5°, а в воздухе - до -3°.

В Украине в ближайшие три ночи ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ночью 27 апреля по всей Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0...-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0...-3°. Из-за этого введен II уровень опасности, оранжевый.

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Также ночью 28 и 29 апреля в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5°. Ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе будут достигать 0...-3°.

В ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное изменение погодных условий. Ожидаются кратковременные осадки с грозами и значительное снижение температуры вплоть до заморозков.

Синоптики сообщают, что в период с 26 по 28 апреля погода претерпит резкие изменения. Сегодня по территории страны с севера на юг пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой кратковременные дожди с грозами и откроет путь арктическому холоду. Это повлечет за собой резкое повышение атмосферного давления.

По их словам, самая низкая температура ожидается в ночь на понедельник. Заморозки возможны не только на почве, но и в воздухе в северных, центральных и восточных областях.

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