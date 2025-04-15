В среду, 16 апреля, в Украине будет тепло, но в ряде областей ожидается кратковременное похолодание. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей, по ее данным, в течение дня ожидается +18...+23 градуса. Но в северных областях (кроме Сумщины) днем будет не выше +12...+17 градусов. Прохладный воздух также достигнет части Черкасской области.
Синоптик акцентировала, что это похолодание будет локальным и кратковременным.
"Добавит весеннего образа окружающей среде активный ветер южного происхождения: до штормовых порывов 15-20 метров в секунду в западных, северных, части центральных областей", - предупредила она.
На юге и востоке, говорит Наталья Диденко, ветер будет более сдержанным, умеренным.
Дожди ожидаются ближайшей ночью в западных областях, а днем будет мокро на севере и в Черкасской области. В остальных областях ожидается сухая и солнечная погода.
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"Киевляне, не ворчите, завтра кратковременное похолодание", - сообщила Наталья Диденко.
Температура в столице повысится лишь до +12...+14 градусов. Днем пройдет дождь, а также ожидается сильный порывистый ветер. "Завтра оденьтесь теплее", - посоветовала эксперт по погоде.