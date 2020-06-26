Ливни на Западной Украине вскоре прекратятся, все высохнет очень быстро – Укргидрометцентр
В Укргидрометцентре дали прогноз для западных областей на ближайшие дни.
Ливни на западе Украины изменятся небольшими дождями, которые пройдут 27-30 июня, потом наступит период "спокойной погоды".
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "Ситуация меняется, циклоничность затихает", – заверила она.
"До 30 июня могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха будет способствовать тому, что все будут подсыхать очень быстро", – сказала синоптик.
По ее словам, на погоду практически на всей территории Украины будет влиять область повышенного атмосферного давления. "Дожди постепенно прекратятся".
"К 5-6 июля мы ожидаем период спокойной погоды, без шквалов, дождей, ливней и града по всей территории Украины", – спрогнозировала синоптик.
Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. В результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено более 300 населенных пунктов.
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