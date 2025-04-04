Первыми снижение температуры почувствуют жители западных и северных областей.

Первые апрельские выходные в Украине принесут зимнюю погоду. Начиная с западных и северных областей температура снизится, по ночам будут морозы до -5°. Вместе с похолоданием придут и осадки. В большинстве областей ожидаются дожди, местами сильные, а при снижении температуру они будут переходить в снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +5°, днем +13°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью -3°, днем 0°, пасмурно, снег.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - пасмурно, снег, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, дождь. Температура воздуха +5°...+14°. В воскресенье температура будет 0°...+4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, +4°...+10°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+12°, пасмурно, сильный дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°, сильный дождь. В воскресенье температура составит +6°...+11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +7°...+12°. В воскресенье +7°...+1139°, небольшая облачность, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +9°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +12°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, ливень. Температура ночью +8°, днем +15°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +8°, днем +15°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +9°, днем +15°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь. Температура ночью +1°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, сильный снегопад.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, ливень. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит -3°, днем 0°, сильный снегопад.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, ливень, температура до +10°. В воскресенье - пасмурно, снег температура 0°...-3°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +12°, дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег, -2°...+1°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье - пасмурно, температура +9°...+6°, дождь.

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