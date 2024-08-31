Осадки на выходных ожидаются только на юге нашей страны.

Выходные в большинстве областей Украины еще будут жаркими: местами температура еще будет повышаться до +32°...+34°. Дожди, временами с грозами, вероятны только на западе страны. Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 31 августа

В западных областях сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +28...+33 °С.

На севере Украины также будет переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, воздух прогреется до +29...+34 °С.

Видео дня

В центральных областях сухо, переменная облачность. Ветер восточный, 9-14 м/с, а температура будет в пределах +27...+32 °С.

В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди, временами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+30 °С.

В восточных областях сегодня будет сухо, переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +29...+34 °С.

Погода 1 сентября

В западных областях будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются туманы. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +28...+33 °С.

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +15...+20 °С, а днем разогреет до +29...+34 °С.

В центральной части также будет сухо, переменная облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С.

В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Ночью в Одесской области местами пройдут грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, а днем +28...+33 °С.

На востоке страны в воскресенье будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем +28...+33 °С.

Когда в Киеве похолодает - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что на выходных в столице еще будет очень тепло и даже жарко, воздух будет прогреваться до +30...+32 градусов. Ощутимое снижение температуры в Киеве ожидается только 3 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: