На Украину надвигается антициклон: синоптик рассказала о снеге и солнце на выходных
В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно без осадков. Однако немного похолодает.
Выходные в большинстве областей Украины пройдут без осадков. В то же время южные регионы еще будут страдать от дождей.
Об этом 25 декабря рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
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В субботу в южной части Украины задержится дождь вследствие действия атмосферного фронта, на востоке и юго-востоке – мокрый снег в зависимости от температуры воздуха. В западных областях местами будет выпадать небольшой снег.
На остальной территории без существенных осадков.
"А в воскресенье к нам придет антициклон (а мы знаем, что это область повышенного атмосферного давления), поэтому везде будет без осадков, а во многих городах даже солнечно. На тот день планируйте прогулки на воздухе. Они очень полезны", - рассказала Диденко.
Днем температура воздуха опустится к нулю, традиционно теплее будет на юге (+5,+9), на северо-востоке – до -1.
В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно без осадков. Однако немного похолодает.
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