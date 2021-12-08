Гололед и гололедица сковали всю Украину, поэтому передвигаться по тротуарам нужно очень осторожно.

Многие украинцы с нетерпением ожидают первого снега зимой, но последовавшим за ним гололедам мало кто рад. Ежегодно на дорогах и тротуарах Украины наблюдается одна картина: после заморозков наступает потепление и весь город превращается в каток. Рассказываем, как можно минимизировать риск падений, если коммунальщики не посыпали улицу песком, и как водить машину в опасный период.

Рекомендации пешеходам во время гололеда и гололедицы

Покупайте зимнюю обувь с толстой подошвой и рифленым рисунком. Забудьте о каблуках и плоской подошве. Купите ледоступы для обуви – такая вещь очень пригодится в хозяйстве. Если их нет – можно временно наклеить на обувь медицинский пластырь или наждачную бумагу. От падений убережет дедовской способ – снимите носки и натяните их сверху на ботинки. Это выглядит нелепо, но зато вы надежно удержитесь на льду. Обходите стороной люки и лестницы – это самые опасные места. По возможности сместитесь с тротуара на траву или газон. Попросите пожилых родных остаться дома. Ни в коем случае не перебегайте дорогу перед машиной по гололеду.

МВД Украины рекомендует ходить в гололед мелкими и неторопливыми шагами – походкой пингвина. Немного согните колени и наступайте на тротуар всей подошвой. Не держите руки в карманах – так неудобно держать равновесие. Центр тяжести тела направляйте вперед.

Если чувствуете, что падаете

Очень трудно успеть среагировать на падение и подготовиться к нему. Если это возможно, постарайтесь сгруппироваться в момент падения и немного присесть. Наиболее опасными являются падения на локти, ягодицы и затылок. Постарайтесь не выставлять руки вперед, чтобы не упасть на них, и защите голову.

Как водить машину в гололед

Даже самый опытный водитель может потерять управление на скользкой дороге. Чтобы свести к минимуму риск ДТП, обязательно поменяйте летнюю резину на зимнюю вовремя. Если вы встретили гололед в летней резине – лучше не садитесь за руль.

В гололед рекомендуется ездить медленнее, чем обычно. Осторожно пользуйтесь тормозами, особенно на повороте. Совмещайте торможение двигателем и ножной тормоз. Соблюдайте большую дистанцию между другими автомобилями, если это возможно. На спусках и подъемах используйте пониженную передачу.

Как подобрать зимнюю обувь, чтобы не скользить по льду – смотрите видео:

Автор: Екатерина Пулатова