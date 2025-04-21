Осадки местами ожидаются в течение практически всей недели, а температура снизится на выходных.

На этой неделе в Украине ожидается нестабильная погода. Первая половина недели будет теплой, с небольшим количеством осадков и температурой +20°...+28°. С середины недели осадков станет больше, а на выходных придет похолодание. Температура снизится по всей Украине. Особенно прохладно будет на западе и севере, где столбики термометров днем покажут всего +11°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 21 апреля, будет теплым и очень солнечным. Столбики термометров покажут +23°...+26°, только на побережье морей будет свежее - до +20°.

Во вторник, 22 апреля, в Украине станет еще теплее. Столбики термометров покажут летние +22°...+25°, а в отдельных областях температура подскочит до +26°...+27°. В Крыму и на юго-востоке местами пройдут дожди и грозы.

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В среду, 23 апреля, дожди и грозы ожидаются местами на западе и юго-востоке Украины. Солнца в Украине станет меньше, а туч больше.

На западе страны и побережье Одесской области столбики термометров покажут +20°...+23°. На остальной территории воздух прогреется до летних +23°...+28°.

24 апреля дожди и грозы продолжатся на юго-востоке и северо-западе страны. Ожидается переменная облачность с температурой от +21° до +26°, в Сумской области - до +27°.

Перед выходными, 25 апреля, дожди и грозы ожидаются местами на юге и юго-востоке, а также в отдельных западных и северных областях.

На западе температура снизится до +18°...+23°, а на остальной территории столбики термометров покажут +22°...+27°.

На выходных, 26 и 27 апреля, в Украину придет похолодание. В субботу температура на западе и севере упадет до +13°...+16°, на остальной территории будет +18°...+26°. По всей стране ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье осадки покинут нашу страну, но температура снизится еще сильнее. В большинстве областей будет +11°...+15° и лишь в Винницкой и Одесской областях ожидается +16°...+18°.

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