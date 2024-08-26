Осадки в ближайшие дни ожидаются преимущественно в южной части страны.

Ближайшая неделя в Украине будет жаркой. Практически по всей старне температура будет в пределах +30°...+35°, местами - даже чуть выше. Только на крайнем западе и местами на юге будет чуть свежее. Осадки ожидаются только на юге, в большинстве же областей Украины ожидается ясная и безоблачная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 26 августа, будет жарким, сухим и солнечным. По всей старне столбики термометров покажут +30°...+35°, а местами на юге и в центральной части воздух прогреется до +36°...+37°. Без осадков.

Во вторник, 27 августа, в Украине продолжится сухая и жаркая погода. Однако на юге страны облачность станет больше, а в крыму пройдут дожди и температура снизится до +26°.

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В среду, 28 августа, дожди и местами грозы ожидаются местами в южных и центральных областях. Температура останется без существенных изменений, +28°...+35°.

В середине недели, 29 августа, осадки местами пройдут на крайнем западе и в южных областях Украины. По всей старне установится небольшая облачность. Столбики термометров покажут +28°...+34°, а на юге будет +26°...+32°.

30 августа дожди и грозы ожидаются только на юге Украины. На остальной территории будет сухо, а температура в этот день ожидается от +27° до +33°.

Завершится лето в Украине сухой и жарковатой погодой. По всей стране ожидается от +29° до +34°.

1 сентября погода в Украине существенно не изменится. По всей стране будет небольшая облачность и температура в пределах +29°...+33°, а на юго-востоке воздух прогреется до +34°...+35°.

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