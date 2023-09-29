В этом году первый снег в Украине в октябре маловероятен за исключением высокогорья Карпат. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".
В то же время, по его данным, в октябре 2023 ожидается бабье лето, однако точные даты пока неизвестны.
"Что касается первого снега, то маловероятно его выпадение в октябре, за исключением высокогорных районов Карпат. При этом, бабье лето наступит во второй половине месяца, однако его продолжительность пока определить сложно", - сказал Кибальчич.
Прогноз на октябрь 2023 в Украине
В этом году октябрь в Украине будет умеренно теплым и с небольшим количеством осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он прогнозирует нам похолодание, первые заморозки и недостаток осадков.
По прогнозу, с первых чисел октября произойдет снижение температуры воздуха, начиная с западных и северных областей на 4-7 градусов. Однако среднесуточные значения все равно будут превышать норму.
Во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона. "В этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем едва будет превышать +13...+ 16°С", - прогнозирует синоптик.
После 18-20 октября, по его словам, будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха, но возрастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.