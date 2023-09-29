В октябре этого года снег вероятен только в Карпатах, прогнозирует синоптик.

В этом году первый снег в Украине в октябре маловероятен за исключением высокогорья Карпат. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

В то же время, по его данным, в октябре 2023 ожидается бабье лето, однако точные даты пока неизвестны.

"Что касается первого снега, то маловероятно его выпадение в октябре, за исключением высокогорных районов Карпат. При этом, бабье лето наступит во второй половине месяца, однако его продолжительность пока определить сложно", - сказал Кибальчич.

Прогноз на октябрь 2023 в Украине

В этом году октябрь в Украине будет умеренно теплым и с небольшим количеством осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он прогнозирует нам похолодание, первые заморозки и недостаток осадков.

По прогнозу, с первых чисел октября произойдет снижение температуры воздуха, начиная с западных и северных областей на 4-7 градусов. Однако среднесуточные значения все равно будут превышать норму.

Во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона. "В этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем едва будет превышать +13...+ 16°С", - прогнозирует синоптик.

После 18-20 октября, по его словам, будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха, но возрастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.

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