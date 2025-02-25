Морозы в Украине постепенно будут ослабевать, дни будут становиться теплее.

Уже сегодня, 25 февраля, в ряде областей Украины станет заметно теплее. В дальнейшем температура еще повысится, но начнутся и осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, сегодня на западе Украины потеплеет уже до +3...+8 градусов.

"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее", - прогнозирует Наталка Диденко.

Видео дня

По ее словам, с началом марта в нашу страну придут ощутимые осадки.

"Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - уточнила эксперт по погоде.

В Украине на этой неделе прогнозируется изменение погодных условий и постепенное повышение температуры. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, потепление будет происходить постепенно, без резких скачков. До 27 февраля на погодные условия еще будет влиять зона высокого атмосферного давления, хотя ее сила уже ослабевает

Синоптик отметила, что значительных осадков пока не ожидается. Только 25 февраля в восточных регионах возможен незначительный снег.

Холодная воздушная масса постепенно будет смещаться на восток и северо-восток от Украины. Наиболее ощутимое ослабление морозов прогнозируется в западных областях и на юге страны, особенно 27-28 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: