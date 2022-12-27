По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь в Украине будет без осадков.

31 декабря погода в Украине будет теплой и сухой. Об этом свидетельствует предварительный прогноз, который обнародовали в Укргидрометцентре.

По прогнозу, в последний день 2022 года в Украине ожидается сухая погода без осадков.

"Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 2-8° тепла, в южных и западных областях 5-11°", - рассказали в Укргидрометцентре.

Сегодня же, по данным синоптиков, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, на севере и востоке страны - с мокрым снегом. 28 декабря ночью в восточных и юго-восточных областях пройдет небольшой мокрый снег. 29 декабря в Украине будет без осадков.

Погода на Новый год: прогнозы синоптиков

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что лютых морозов в Украине до конца 2022 года уже не будет даже ночью. А Новый год, по ее словам, украинцы будут встречать с теплой погодой.

С тем, что конец 2022 и начало 2023 года будет теплым, согласен и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, до конца декабря ожидается аномально теплая и преимущественно бесснежная погода. Такая же погода ожидается и 1 января 2023 года.

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