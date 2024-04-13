Резкое снижение температуры ожидается со следующей недели.

В ближайшие дни на Украину будет влиять атмосферный фронт с северо-запада. Из-за этого во многих областях пройдут кратковременные дожди, а температура несколько снизится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, днем 13 и14 апреля в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В понедельник, 15 апреля, осадки ожидаются уже по всей стране, кроме юга.

Ветер в самые холодные дни будет северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью составит +5°...+12°, днем воздух будет прогреваться до +16°...+22°. На Закарпатье и юге страны будет +20°...+25°,

"В понедельник в связи с кратковременными дождями и увеличением количества облаков в большинстве западных и северных областей температура снизится до +11°...+16°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Непогода в Украине - прогноз синоптика

На выходных, 13 и 14 апреля, погода в Украине несколько изменится. По словам синоптика Игоря Кибальчича, после аномально теплой и даже жаркой погоды температура воздуха ощутимо снизится, особенно в дневное время. Кроме того, развитие циклоничности над Европой повысит вероятность дождей, особенно в западных и северных областях Украины.

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