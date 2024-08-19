В городе и области сегодня будет облачно с прояснениями.

Во Львове на 19 августа объявили повышенный уровень небезопасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, по городу Львову 19 августа ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с, град.

Также, по прогнозу, грозы, шквалы и град ожидаются сегодня и по территории Львовской области.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 19 августа

19 августа по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем будет достигать +29°...+34°.

Также в течение 19-21 августа на Львовщине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Жара и локальные кратковременные дожди с грозами ждут Львовскую область в ближайшее время. По данным синоптиков, со вторника после прохождения холодного фронта дневные температуры несколько снизятся до комфортных значений.

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