Во Львове на 19 августа объявили повышенный уровень небезопасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, по городу Львову 19 августа ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с, град.
Также, по прогнозу, грозы, шквалы и град ожидаются сегодня и по территории Львовской области.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз на 19 августа
19 августа по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град.
Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем будет достигать +29°...+34°.
Также в течение 19-21 августа на Львовщине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Жара и локальные кратковременные дожди с грозами ждут Львовскую область в ближайшее время. По данным синоптиков, со вторника после прохождения холодного фронта дневные температуры несколько снизятся до комфортных значений.