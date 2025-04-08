Сегодня на Львовщине ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с.

Во Львове на сегодня, 8 апреля, объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову днем 8 апреля порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, сегодня днем по всей территории Львовской области также будут порывы 15 - 20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

В течение недели во Львове будет сохраняться холодная погода, говорят синоптики.

Будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и снега в начале недели, с переходом в дождь в конце. Только 9 апреля ожидается погода без существенных осадков.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, в дневные часы порывистый до штормового, местами возможны метели. На дорогах гололедица.

Ночью сохранятся сильные и чрезвычайные заморозки, днем температура постепенно будет подниматься до плюсовых значений.

Сегодня, 8 апреля, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной.

По области будет облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 9 - 14 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с, местами метели. Температура днем 2 - 7° тепла.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с, метели. Температура днем 4 - 6° тепла.

Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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