В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +30°
К вечеру в столице немного похолодает.
Погода в Киеве 7 июля будет дождливой, температура днем до +30°.
Погода в Украине на неделю: на смену "адской" жаре придет похолодание (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 21:10.
Как сообщал УНИАН, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+38°... +19°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +22°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+22 °
Влажность:82 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:14 км
Фаза луны:
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