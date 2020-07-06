В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +30°

К вечеру в столице немного похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 7 июля будет дождливой, температура днем до +30°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

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