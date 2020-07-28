В Киеве завтра без осадков, температура до +33°

17:00, 28 июля 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 29 июля будет жаркой, температура днем до +33°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +31°. Ветер переменный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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