В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 30 июля будет солнечной, температура днем до +28°.
Сухо и очень жарко: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на август
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер западный и северо-западный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:22, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+32°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+30°... +17°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+33°... +16°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+27°... +16°
- Николаев+34°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+32°... +22°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+32°... +18°
- Тернополь+29°... +15°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:08
Закат20:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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