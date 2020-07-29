В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

В столице завтра будет жарко.

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Погода в Киеве 30 июля будет солнечной, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер западный и северо-западный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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