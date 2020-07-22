В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
В столице завтра будет прохладно.
Погода в Киеве 23 июля будет солнечной, температура днем до +23°.
Стало известно, когда в Украине похолодает
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине без осадков, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +12°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+24°... +12°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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