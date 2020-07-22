В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 23 июля будет солнечной, температура днем до +23°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине без осадков, температура до +30°.

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