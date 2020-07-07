В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

17:00, 7 июля 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / ua.depositphotos.com
В Киеве завтра без осадков / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 8 июля будет ясной, температура днем до +23°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +22°. Ветер северо-западный, до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, температура до +36°.

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Теги: #Киев#погода
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