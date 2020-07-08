В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 8 июля 2020
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В столице завтра будет прохладно.

Погода в Киеве завтра будет прохладной / ua.depositphotos.com
Погода в Киеве завтра будет прохладной / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 9 июля будет ясной, температура днем до +22°.

Стало известно, когда в Украину вернется жара

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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Теги: #Киев#погода
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