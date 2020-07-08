В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В столице завтра будет прохладно.
Погода в Киеве 9 июля будет ясной, температура днем до +22°.
Стало известно, когда в Украину вернется жара
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+19°... +12°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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