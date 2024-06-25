На этой неделе в столице будет настоящая летняя погода.

На этой неделе в Киеве будет тепло и сухо - осадков, как и сильной жары, в ближайшие дни не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Текущая неделя на Киевщине будет по-настоящему летней и солнечной", - сообщили синоптики.

Они пояснили, что вследствие влияния антициклона, который находится западнее нашей страны, у нас будет погода без осадков.

Видео дня

По их данным, температурные значения будут вполне летние: ночью +15°...+18°, а днем отметки термометра будут достигать максимально +28°.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Последняя неделя июня в Украине будет солнечной и теплой. В большинстве областей ожидается сухая погода. Осадки ожидаются только 25 июня местами на левобережье. Здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами, а во время грозы возможен порывистый ветер. В карпатском регионе в течение 26-27 июня также будут наблюдаться кратковременные дожди и грозы.

В целом, по данным синоптика Укргидрометцентра Дианы Кривобок, температура на этой неделе ночью составит +12°...+17°, а на юге +18°...+21°. Днем столбики термометров будут показывать +22°...+27°, а на юге и западе может быть до +30 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: