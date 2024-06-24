Осадков 25 июня не будет.

Во вторник, 25 июня, в Киеве станет теплее. Температура повысится на 2-3 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей столицы ждет ясный и безоблачный день с обилием солнца. Ночью будет +17°, а днем температура повысится до +25°. Без осадков.

Ветер изменит свое направление на северное, скорость его будет 7-12 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 25 июня - проггноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, легкий дождик.

В Тернополе 25 июня ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+24°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+21°, дождь.

В Одессе 25 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачсно, +19°...+27°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +17°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +23°, легкий дождь.

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