В столице установлен рекорд суточного количества осадков за 7 июля.

На днях в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

Погода в Киеве и области-прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, 10 июля в Киевской области ожидается переменная облачность.

Видео дня

Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура по области днем будет на уровне 21-26° ,а в Киеве столбики термометров будут показывать 22-24°.

Июнь 2023 в столице-рекорды месяца

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, июнь 2023 в Киеве оказался не "в норме".

В частности среднемесячная температура воздуха равнялась +19,6°С. это на 0,1°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 4 июня (+7,9°С), а жарче всего - 23 июня, когда температура после полудня поднялась до +31,1°С.

11 июня в Киеве был установлен рекорд самой низкой среднесуточной температуры воздуха для этого дня (+13,0°С). Это на 0,1°C ниже предыдущего рекордного показателя 1881 года.

А осадков в столице за июнь 2023 выпало 118% климатической нормы.

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