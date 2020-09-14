В Киеве завтра будет ясно, температура до +27°
Днем столбики термометров поднимутся до +27°.
Завтра, 15 сентября, в Киеве ожидается ясная погода, без осадков.
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на завтра, 15 сентября
Согласно данным Погода УНИАН, завтра в столице весь день будет ясное и безоблачное небо.
Температура воздуха составит +12°...+27°.
Ветер северо-западный, до 3,8 м/с. Атмосферное давление пониженное - 754-756 мм ртутного столба.
15 сентября, согласно народному календарю, день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.
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Давление:755 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
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Закат19:18
Видимость:16 км
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