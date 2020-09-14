В Киеве завтра будет ясно, температура до +27°

17:00, 14 сентября 2020
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Днем столбики термометров поднимутся до +27°.

Погода в Киеве 15 сентября / фото УНИАН
Погода в Киеве 15 сентября / фото УНИАН

Завтра, 15 сентября, в Киеве ожидается ясная погода, без осадков.

Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на завтра, 15 сентября

Согласно данным Погода УНИАН, завтра в столице весь день будет ясное и безоблачное небо.

Температура воздуха составит +12°...+27°.

Ветер северо-западный, до 3,8 м/с. Атмосферное давление пониженное - 754-756 мм ртутного столба.

15 сентября, согласно народному календарю, день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

Погода в Украине

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Автор: Екатерина Лиманская

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