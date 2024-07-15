Всего с начала июля в столице установлено уже 10 рекордов температуры.

Температурные рекорды жаркого июля продолжаются. За последние три дня в Киеве зафиксировали сразу 7 новых рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В частности, 12 июля в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась самая высокая для этого дня, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2021 года превышено на 0,8°С. Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,7°С. Это выше предыдущего рекорда 1959 года на 1,4°С, а также выше климатической нормы на 7,5°С.

13 июля в столице также установлены два температурных рекорда. Воздух прогрелся до +35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года. Средняя за сутки температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0°С. Это превысило предыдущий рекорд 1951 года на 0,7°С, а климатическую норму - на 8,3°С.

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14 июля метеорологи зафиксировали сразу три температурных рекорда.

Так, минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже +22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6°С.

Воздух в этот день прогрелся до +35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.

Средняя за сутки температура также оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С. Это выше предыдущего рекорда 1951 года на 1,8°С и на 8,2°С выше климатической нормы.

"Всего с начала месяца уже установлено 10 температурных рекордов", - резюмировали синоптики.

Когда в Киеве станет прохладнее - прогноз

По данным синоптика Наталки Диденко, 15 июля в Киеве ожидается пик жары - температура будет подниматься до +36...+40 градусов. Несколько дней после этого еще будет жарко, а уже с 18 июля температура в столице снизится.

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