11 июля в столице стал рекордно жарким днем.

В Киеве зафиксировали температурные рекорды. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 11 июля в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда.

Так, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже +21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3°С.

Видео дня

Также максимальная температура воздуха достигла +34,2°С. Это на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

А еще среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

Когда в Украине похолодает - прогноз

Чрезвычайная жара в Украине продлится еще больше недели. По предварительному прогнозу, снижение температуры начнется только с 20 июля.

"Осторожно прогнозирую - постепенное ослабление жары ожидается аж 20-го июля", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Меньше повезет жителям юга, ведь там, по ее данным, жара продлится дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: