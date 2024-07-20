Кое-где осадки будут 20, 21 и 22 июля.

На выходных в Украине ожидается антициклональный характер погоды. В отдельных областях местами пройдут непродолжительные дожди и грозы. Ожидаются довольно комфортные летние значения температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем осадки будут в Крыму и Приазовье. 21 июля в большинстве западных и Винницкой областях, а 22 июля в северных, центральных и юго-западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории в ближайшее время будет без осадков. Ветер будет преобладать северный, 3-10 м/с.

Видео дня

Температура ночью ожидается в пределах +14°...+20°, днем столбики термометров покажут +24°...+29°. В центральных областях воздух будет прогреваться до +32°. На юге и востоке страны ночью будет +20°...+25°, днем +29°...+34°, а 21-22 июля местами вернется сильная жара до +35°...+38°.

Под влиянием европейского антициклона Frederik в Украину с северо-запада начал поступать прохладный и более влажный воздушный воздух. Благодаря этому в большинстве областей ожидается довольно комфортная летняя температура. Только на юге, востоке, а также в центральной части температура местами будет подниматься до +36...+37 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: