С понедельника осадков в столице станет больше, а температура резко упадет.

Конец потеплению. В ближайшие дни в Киеве станет прохладнее, а вместе с похолоданием придут и дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В следующие 5 суток по Киевской области погода уже будет прохладнее чем в предыдущие дни", - говорят синоптики.

По их данным, атмосферный фронт, поступающий с северо-запада принесет в столицу больше облачности и небольшие кратковременные дожди на выходных.

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"А уже начиная с понедельника атмосферное давление и в дальнейшем будет снижаться и очередные фронты вызовут еще более дождливую погоду с прохладным ветром", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Так, 13 и 14 апреля в Киеве еще будет +18°...+20°, а в понедельник температура резко упадет до +14° и будет держаться в дальнейшем на уровне +14°...+17°.

Похолодание и дожди в Украине - прогноз синоптика

О некотором ухудшении погоды в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, 13 и 14 апреля местами пройдут дожди, грозы, мелкий град и шквалы.

В частности, на севере Украины сегодня днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы, а термометры покажут +14...+19 °С. А завтра ночью и днем будет сухо, а вечером ожидаются небольшие кратковременные дожди и местами грозы. Столбики термометров завтра днем покажут +16...+21 °С.

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