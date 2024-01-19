В столице и Киеве объявлен І уровень опасности.

В Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, усложнение погоды ожидается уже сегодня вечером не только в столице, но и по Киевской области. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться и завтра в течение суток.

"Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица", - предупреждают в Укргидрометцентре. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Киеве и области-прогноз на 20 января

По прогнозу синоптиков, в субботу на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет снег, а днем будет без существенных осадков

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области упадет до -3°...-8°, днем столбики термометров покажут 0°...-5°. В Киеве ночью -4°...-6°, днем температура не поднимется выше -1°...-3°.

Такие погодные условия, по словам синоптиков, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, сегодня в Киеве ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в течение дня составит 0°...+2°.

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