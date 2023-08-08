Осадков в столице 9 августа не ожидается.

В среду, 9 августа, киевлян ждет умеренно теплый и довольно солнечный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +14°...+15°, а днем поднимется до свежих +22°...+23°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, его скорость составит 1,5 - 2 м/с. Атмосферное давление продолжает постепенно повышаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 9 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 9 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +23°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+23°.

В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

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