В среду, 9 августа, киевлян ждет умеренно теплый и довольно солнечный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +14°...+15°, а днем поднимется до свежих +22°...+23°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный, его скорость составит 1,5 - 2 м/с. Атмосферное давление продолжает постепенно повышаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
В Тернополе 9 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +12° днем +23°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+23°.
В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.