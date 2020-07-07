В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +30°

К вечеру в столице немного похолодает.

Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото УНИАН

Погода в Киеве 7 июля будет дождливой, температура днем до +30°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 21:10.

Погода в Украине

Погода в Украине 6 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

Погода в Украине будет жаркой / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +20°.

Погода в Киеве будет дождливой / ua.depositphotos.com

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +37°.

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