В Киеве сегодня без осадков, температура до +33°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 6 июля будет жаркой, температура днем до +33°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +32°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 21:11.

Погода в Украине

Погода в Украине 6 июля будет очень жаркой. На востоке без осадков, температура до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +39°.

Погода в Украине на 6 июля / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +30°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

В северных областях без осадков. Температура до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура до +38°.

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