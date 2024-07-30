Июль в Киеве завершится комфортной погодой. Температура в столице повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем, но все равно будет без жары. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице снизятся до +16°, а днем воздух прогреется до +24°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет северо-западного направления, еще ощутимый, 7-12 м/с, однако уже без сильных порывов. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.
Погода 31 июля - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Тернополе 31 июля ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +13°...+25°, практически безоблачно.
В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, легкий дождь.
В Одессе 31 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.