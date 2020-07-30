В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / УНИАН

Погода в Киеве 30 июля будет солнечной, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер западный и северо-западный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.

Погода в Украине

Погода в Украине 30 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +33°.

Погода в Украине на 30 июля / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +27°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +35°.

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