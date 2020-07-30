В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 30 июля будет солнечной, температура днем до +28°.
Сухо и очень жарко: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на август
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер западный и северо-западный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.
Погода в Украине
Погода в Украине 30 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +35°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+29°... +15°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+36°... +20°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+27°... +17°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+31°... +22°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+29°... +17°