Уже со среды температура в столице немного снизится.

Во вторник, 3 сентября, погода в Киеве будет по-летнему жаркой, а уже со среды температура немного снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +19°, а днем в столице ожидается 30-градусная жара. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 3 сентября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +29°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°.

В Тернополе 3 сентября ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.

В Одессе 3 сентября - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +29°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +20°...+27°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +18°, днем +28°, дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +28°.

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