В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

В столице сегодня потеплеет.

Погода в Киеве будет теплой / фото УНИАН

Погода в Киеве 31 июля будет теплой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42.

Погода в Украине

Погода в Украине 3 августа будет теплой. На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

Погода в Украине на 3 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

Погода в Киеве будет солнечной / УНИАН

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

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