В Киеве сегодня без осадков, температура до +33°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 29 июля будет жаркой, температура днем до +33°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +31°. Ветер переменный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:47.

Погода в Украине

Погода в Украине 28 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +32°.

Погода в Украине на 29 июля / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +31°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.

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