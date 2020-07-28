В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 28 июля будет солнечной, температура днем до +31°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и дождливо (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:19, а зайдет в 20:48.
Погода в Украине
Погода в Украине 28 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+30°... +16°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+32°... +16°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+26°... +18°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +16°