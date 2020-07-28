В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 28 июля будет солнечной, температура днем до +31°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:19, а зайдет в 20:48.

Погода в Украине

Погода в Украине 28 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

Погода в Украине на 28 июля / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.

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