В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +29°
Вечером температура до +25°.
Погода в Киеве 26 июня будет теплой, температура днем до +29°.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северный, до 2,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.
Погода в Украине
Погода в Украине 26 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+29°... +16°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +20°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +15°