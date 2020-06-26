В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +29°

08:30, 26 июня 2020
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Вечером температура до +25°.

Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН
Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 26 июня будет теплой, температура днем до +29°.

Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северный, до 2,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.

Погода в Украине

Погода в Украине 26 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

Погода в Украине на 26 июня / УНИАН
Погода в Украине на 26 июня / УНИАН

На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +29°.

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Теги: #Киев#погода
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