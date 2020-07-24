В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +25°

В столице сегодня немного потеплеет.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

Погода в Киеве 24 июля будет пасмурной, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54.

Погода в Украине

Погода в Украине 24 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

Погода в Украине на 24 июля / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.

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