В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +25°
В столице сегодня немного потеплеет.
Погода в Киеве 24 июля будет пасмурной, температура днем до +25°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54.
Погода в Украине
Погода в Украине 24 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +14°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+24°... +15°
- Кропивницкий+27°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+26°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+25°... +15°