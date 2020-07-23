В Киеве сегодня без осадков, температура до +23°

08:30, 23 июля 2020
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В столице сегодня будет прохладно.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com
Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 23 июля будет солнечной, температура днем до +23°.

Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:12, а зайдет в 20:55.

Погода в Украине

Погода в Украине 23 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

Погода в Украине на 23 июля / УНИАН
Погода в Украине на 23 июля / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет солнечной / УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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