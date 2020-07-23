В Киеве сегодня без осадков, температура до +23°
В столице сегодня будет прохладно.
Погода в Киеве 23 июля будет солнечной, температура днем до +23°.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:12, а зайдет в 20:55.
Погода в Украине
Погода в Украине 23 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+23°... +12°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+27°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+25°... +14°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+23°... +13°