В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

08:30, 20 июля 2020
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В столице сегодня ожидается солнечная погода.

Погода в Киеве будет солнечной / фото УНИАН
Погода в Киеве будет солнечной / фото УНИАН

Погода в Киеве 20 июля будет солнечной, температура днем до +27°.

На Ивано-Франковскую область обрушился мощный град (видео)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.

Погода в Украине

Погода в Украине 20 июля будет теплой. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

Погода в Украине на 20 июля / УНИАН
Погода в Украине на 20 июля / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / ua.depositphotos.com
Погода в Киеве сегодня будет теплой / ua.depositphotos.com

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

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Теги: #Киев#погода
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