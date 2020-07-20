В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

В столице сегодня ожидается солнечная погода.

Погода в Киеве будет солнечной / фото УНИАН

Погода в Киеве 20 июля будет солнечной, температура днем до +27°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.

Погода в Украине

Погода в Украине 20 июля будет теплой. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

Погода в Украине на 20 июля / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / ua.depositphotos.com

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

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