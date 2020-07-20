В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В столице сегодня ожидается солнечная погода.
Погода в Киеве 20 июля будет солнечной, температура днем до +27°.
На Ивано-Франковскую область обрушился мощный град (видео)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.
Погода в Украине
Погода в Украине 20 июля будет теплой. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+29 °
Влажность:68 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:00
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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